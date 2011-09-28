Адвокат: В деле Тимошенко - 4 документа с датой, которой нет в календаре

Защита экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО требует от Печерского райсуда Киева не принимать во внимание ряд документов, предоставленных в качестве доказательств Генеральной прокуратурой Украины, из-за их фальсификации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания суда заявил адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Александр ПЛАХОТНЮК.

Среди таких документов он назвал протокол осмотр ряда документов, которые готовились на заседании Кабинета министров 19 января 2009 года.

В частности, речь идет о повестке дня заседания Кабмина, составе присутствующих, списке участников, проекте распоряжения правительства относительно внешнеэкономической деятельности НАК «Нафтогаза», проекте директив на заключение газовых соглашений и протоколе заседания правительства от 19 января 2009 года.

«Протокол осмотра является ненадлежащим и недопустимым доказательством в деле», - сказал А.ПЛАХОТНЮК.

Он объяснил это тем, что в вышеуказанном протоколе стоит дата его составления 31 апреля 2011 года.

«Но согласно календарю, апрель месяц имеет постоянное количество дней – 30, и в апреле 31 дня нет», - сказал А.ПЛАХОТНЮК.

Более того, по его словам, этот протокол осмотра был присоединен к материалам дела постановлением следователя, что также датировано 31 апреля 2011 года.

По словам защитника, 31 апреля к материалам дела были приобщены еще четыре документа, среди которых протокол осмотра, который происходил в присутствии понятых.