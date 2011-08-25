Власть планирует арестовать Турчинова?

Власть планирует арестовать первого заместителя председателя партии «Батьківщина» Александра ТУРЧИНОВА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батьківщина», об этом заявил народный депутат из фракции «Наша Украина – Народная Самооборона» Владимир АРЬЕВ.

По его словам, источники в Службе безопасности Украины сообщили, что руководству МВД была дана команда арестовать А.ТУРЧИНОВА за призыв к сторонникам оппозиции идти к Администрации Президента.

«На улице Владимирской во время шествия я разговаривал с руководством киевского управления МВД и пытался убедить их не обострять ситуацию таким бессмысленным арестом. Надеюсь, они меня услышали», - сказал В.АРЬЕВ.

Как сообщал УНИАН, вчера на совместном митинге оппозиционных сил возле памятника Тарасу Шевченко в Киеве А.ТУРЧИНОВ призывал участников пройти мирным шествием к Администрации Президента, чтобы передать главе государства Виктору ЯНУКОВИЧУ резолюцию, утвержденную участниками мероприятия.

Накануне суд запретил оппозиции проводить массовые акции в любых местах Киева, кроме парка имени Тараса Шевченко.