Хорошковский видит в СМИ «цензуру на представителей власти»

Председатель Службы безопасности Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ считает, что в интернет-СМИ наблюдается цензура на освещение действий представителей власти.

Об этом он заявил в интервью газете «КоммерсантЪ-Украина» (№44 от 22 марта).

По мнению В.ХОРОШКОВСКОГО, в Украине продолжает работать технология "ограничение свободы слова".

"Просто она стала фоновой. На первый план вышла другая технология – "политические преследования". Тема "ущемления свободы слова" продолжает жить. Другое дело, что она не является сейчас пиковой. Цензуры в стране нет. Более того, если говорить об интернет-среде, то там, я бы сказал, есть цензура на представителей власти", - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.

По его мнению, если речь идет об оппозиции, то новость в СМИ о ней "выделяют большим крупным шрифтом", потом она обсуждается, тиражируется, "а если новость от власти, она вообще незаметна".

"Но никто никого при этом не обвиняет – интернет-журналисты чувствуют жизнь в стране именно так. Они имеют право на выбор. Так уж сложилась система в Украине, что замолчать новость в стране сейчас невозможно. Можно событие не так интерпретировать, но это уже зависит от редколлегии и журналистов", - считает председатель СБУ.

"На днях прочитал одну статью в известном издании – чего там только нет, СБУ перепутали с МВД; мои слова вырвали из контекста, преследуя определенную идеологическую цель. Вот я задаю вопрос – что мне с этим делать? Можно, конечно, идти в суд. Но чего я добьюсь? В суде статью признают неправдивой, однако сказать, что я таким образом получу сатисфакцию, нельзя. Я получу сатисфакцию, если в стране будет создано профессиональное сообщество экспертов, потому что сейчас этим словом прикрывается все кто не попадя", - отметил В.ХОРОШКОВСКИЙ.

По его мнению, эксперт – это человек, который наилучшим образом разбирается в проблеме и способен дать реальную оценку, которая может стать основой для принятия решения.

"Сейчас же иногда читаешь мнения этих "экспертов" и понимаешь, что они не владеют даже понятийным аппаратом. Точно также можно сказать и про журналистов. Хотя это не моя тема, но, наверное, пришло время всей журналистской среде задуматься о том, кто такой на самом деле журналист? Не оппозиционный или провластный, а простой честный журналист, который старается разобраться в проблеме и объективно представить ее на суд общественности", - подчеркнул В.ХОРОШКОВСКИЙ.