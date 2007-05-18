Танцы с донецкими: как бело-голубые «зажигали» на Майдане (фоторепортаж)
Акция превратилась в поистине народную…
Нам хлеба не надо – нам праздник давай! Эту несколько переиначенную поговорку вчера с задором и огоньком воплощали на Майдане сторонники антикризисной коалиции. В течение двух дней не дождавшись выступления своего лидера (впрочем, организаторы акции честно объявили, что в четверг собравшимся на центральной площади столицы предстоит обильно покрываться потом без поддержки первого лица), митингующие решили сделать акцию в поистине народную. А что в наших широтах может быть более народным, чем народное гуляние? Главное, чтобы проходило это действо со смаком и задором, невзирая ни на холод ни на жару…
|Истомившиеся ожиданием сторонники коалиции и в самую жару не побоялись окунуться в зажигательные пляски
|Старшее поколение присоединилось к молодежи: замечательное па де труа – может не так изящно, но гораздо искреннее, чем в Большом театре
|Современные пляски также не оставили равнодушными пенсионеров. Некоторые даже пытались разнообразить их «приемами с посохом», явно авторства китайских кинематографистов
|Оказалось, что перенять часть «дискотечных» движений не так уж и сложно…
|… и ведь какой дуэт сложился! Любо-дорого
|”Утомленные солнцем” отдыхали в сторонке
Правда, у «сильной» половины танцевальный запал заканчивался несколько раньше. Зато «слабая» вопреки всему не собиралась отступать ни перед жарой,ни перед скукой
Фото Евгения Орловского / УНИАН