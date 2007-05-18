Танцы с донецкими: как бело-голубые «зажигали» на Майдане (фоторепортаж)

13:07, 18 мая 2007
Политика
1623 0

Акция превратилась в поистине народную…

Нам хлеба не надо – нам праздник давай! Эту несколько переиначенную поговорку вчера с задором и огоньком воплощали на Майдане сторонники антикризисной коалиции. В течение двух дней не дождавшись выступления своего лидера (впрочем, организаторы акции честно объявили, что в четверг собравшимся на центральной площади столицы предстоит обильно покрываться потом без поддержки первого лица), митингующие решили сделать акцию в поистине народную. А что в наших широтах может быть более народным, чем народное гуляние? Главное, чтобы проходило это действо со смаком и задором, невзирая ни на холод ни на жару…

Истомившиеся ожиданием сторонники коалиции и в самую жару не побоялись окунуться в зажигательные пляски

Старшее поколение присоединилось к молодежи: замечательное па де труа – может не так изящно, но гораздо искреннее, чем в Большом театре

Современные пляски также не оставили равнодушными пенсионеров. Некоторые даже пытались разнообразить их «приемами с посохом», явно авторства китайских кинематографистов

Оказалось, что перенять часть «дискотечных» движений не так уж и сложно…

… и ведь какой дуэт сложился! Любо-дорого
”Утомленные солнцем” отдыхали в сторонке

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правда, у «сильной» половины танцевальный запал заканчивался несколько раньше. Зато «слабая» вопреки всему не собиралась отступать ни перед жарой,ни перед скукой

Фото Евгения Орловского / УНИАН

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter