Танцы с донецкими: как бело-голубые «зажигали» на Майдане (фоторепортаж)

Нам хлеба не надо – нам праздник давай! Эту несколько переиначенную поговорку вчера с задором и огоньком воплощали на Майдане сторонники антикризисной коалиции. В течение двух дней не дождавшись выступления своего лидера (впрочем, организаторы акции честно объявили, что в четверг собравшимся на центральной площади столицы предстоит обильно покрываться потом без поддержки первого лица), митингующие решили сделать акцию в поистине народную. А что в наших широтах может быть более народным, чем народное гуляние? Главное, чтобы проходило это действо со смаком и задором, невзирая ни на холод ни на жару…

Правда, у «сильной» половины танцевальный запал заканчивался несколько раньше. Зато «слабая» вопреки всему не собиралась отступать ни перед жарой,ни перед скукой

Фото Евгения Орловского / УНИАН