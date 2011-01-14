Януковича призывают стать на защиту людей культуры в Украине

Комитет Верховной Рады по вопросам культуры и духовности призывает Президента Виктора ЯНУКОВИЧА как гаранта соблюдения Конституции, прав и свобод человека и гражданина стать на защиту людей культуры в Украине, оградить их от произвола чиновников и прекратить вандализм в Украинском государстве.

Об этом говорится в заявлении комитета относительно внедрения цензуры на духовность в Украине, переданном УНИАН председателем этого комитета Владимиром ЯВОРИВСКИМ.

В заявлении отмечается, что Комитет по вопросам культуры и духовности глубоко обеспокоен ситуацией, сложившейся в культурной жизни страны. “За последнее время тревожные сигналы из разных областей культурной жизни начали массово поступать фактически со всех регионов. Каплей стало заявление известной украинской писательницы, лауреата Шевченковской премии Марии МАТИОС о фактах преследования ее работниками внутренних дел за ее творческую деятельность”, - говорится в заявлении.

В комитете отмечают, что такого прецедента преследования писателя за его книги независимая Украина еще не знала. “Без преувеличения, Мария МАТИОС – это одна из самых известных писательниц современной украинской литературы, ее книги переведены на европейские языки, словами ее героев заговорили сцены наших театров, а ее произведения наши дети изучают в школе”, - отмечается в заявлении.

Выполняя контрольную функцию над соблюдением законодательства о культуре, Комитет по вопросам культуры и духовности расценивает такое поведение правоохранительных органов как грубое нарушение законодательства о культуре, а главное - конституционных принципов о свободе литературного, художественного, научного и технического творчества.

Соответственно, комитет требует от генерального прокурора и главы МВД предоставить официальное объяснение украинскому обществу о правовых основаниях таких действий их подчиненных.

”Ситуация, сложившаяся в культурной жизни страны за последнее время, скорее напоминает войну за выживание, в которой творческий человек, к сожалению, стал обезоружен чиновническим произволом. Сначала мы боремся за сохранение историко-культурного наследия нашего народа, мораториями пытаемся защитить наши книжные магазины и издательства от выселения из помещений, впоследствии отстаиваем музеи и творческие мастерские на территории историко-культурного национального заповедника Киево-Печерская лавра, сегодня же под угрозой право гражданина на свободу литературного и художественного творчества”, - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 12 января М.МАТИОС обратилась с открытым письмом к генеральному прокурору В.ПШОНКЕ и министру внутренних дел А.МОГИЛЕВУ с просьбой объяснить, по каким причинам и основаниям ее разыскивают правоохранительные органы.

М.МАТИОС заметила, что милиция разыскивала ее во львовском издательстве и изъяла из продажи ее книгу «Вырванные страницы из автобиографии».

Также писательница просила дать ответ, почему участковые инспекторы милиции “со ссылкой на распоряжение генерального прокурора Украины опрашивают жителей тех домов в Киеве, где моя семья жила в свое время, заставляя их подписывать соответствующие показания в отношении меня”.

По убеждению М.МАТИОС, действия работников правоохранительных органов имеют все признаки шантажа и безосновательного психологического давления.

В свою очередь в столичной милиции отметили, что не оказывают давление на М.МАТИОС и не намерены ее задерживать.

По сообщению Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве, милиция по поручению Генпрокуратуры проводит проверку в связи с запросом народного депутата от КПУ Петра ЦИБЕНКО относительно правовой оценки высказываний в книге М.МАТИОС "Вырванные страницы из автобиографии" о памятниках советским воинам.

После проверки все собранные материалы будут предоставлены Генпрокуратуре для принятия решения согласно действующему законодательству по запросу народного депутата Украины, сообщили в милиции.

13 января В.ПШОНКА заявил, что ГПУ не поручала преследовать писательницу Марию МАТИОС.

«В ведомстве никакие проверки по этому вопросу не проводились и поручения о преследовании писательницы Марии МАТИОС не давались. Прокуратура действует в рамках закона и четко придерживается принципов верховенства права», - сказал генпрокурор.