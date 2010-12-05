"Батькивщина" поддержит акцию протеста на Майдане 6 декабря

Первый заместитель лидера партии "Батькивщина" Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что его политическая сила поддержит акцию протеста предпринимателей на Майдане Незалежности в Киеве 6 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью “5 каналу”.

"Эти люди (участники акции протеста - УНИАН) пришли к нам. Мы сейчас с ними активно общаемся. Они пригласили нас поддержать их во время акции, которая состоится в понедельник, 6 декабря", - сказал он.

А.ТУРЧИНОВ отметил, что нет ничего странного, что предприниматели, кроме экономических условий, выдвигают и политические. Он не стал скрывать, что эти политические требования совпадают с политическими требованиями БЮТ. "Вы знаете, безусловно, были на Майдане люди, которые считали, что можно кулуарно договориться с властью и решить свои мелкие вопросы. Большинство людей, которые были на Майдане, поняли, что с этой властью нельзя договариваться, ее нужно менять. Другой вопрос, что эти идеи совпадают с нашей политической позицией", - сказал А.ТУРЧИНОВ.