На должность мэра Полтавы претендуют 12 кандидатов (список)

Полтавская городская избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов в депутаты Полтавского городского совета по партийным спискам и кандидатов на должность городского председателя.

Как сообщили УНИАН в избирательной комиссии, на должность мэра Полтавы претендуют 12 кандидатов.

В частности, за это кресло будут бороться Андрей МАТКОВСКИЙ «Всеукраинская партия трудящихся», Андрей МАРТЕНС («Фронт перемен»), Валерий АСАДЧЕВ (Украинская народная партия), Александр МАМАЙ (партия «Совесть Украины»), Степан БУЛЬБА (Социалистическая партия Украины), Сергей ШКОЛЬНИК («Союз левых сил»), Василий КОВАЛЬЧУК (ВО «Свобода»), Виктор ЯКОВЕНКО (Украинская социал-демократическая партия), Александр КУЛИК (Партия защитников Отечества), Виктор БАЖАН (партия «Зеленые»), Андрей ТРАВКИН (Европейская партия Украины), Юрий БОЯРСКИЙ (Партия свободных крестьян и предпринимателей Украины).

Между тем на депутатство в Полтавском горсовете претендуют 34 партии.