Филарет: патриарх Кирилл хочет построить новую Российскую империю

Патриарх Московский Кирилл хочет построить новую Российскую империю, где главным центром будет Московский патриарх, который будет стоять над государствами и их президентами. Как сообщает официальный сайт Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), об этом в интервью газете "Экспресс" сообщил Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет.

По его мнению, именно для этого Патриарху Кириллу нужно укреплять влияние России на Украину. По словам Патриарха Филарета, в этом Кирилла поддерживает и российская государственная власть, которая заинтересована в интеграции Украины в Россию. «Но этого в большинстве не воспринимают в Украине, и мы это видим среди интеллигенции, по отзывам в прессе. Сторонников единой поместной православной украинской церкви гораздо больше, чем сторонников «русского мира», поскольку даже в УПЦ МП этот «мир» поддерживает меньшинство », - отметил Патриарх Филарет .. «Поэтому Московский патриарх может желать - но его желание построить новую империю не оправдаются. Ибо мы верим и видим, что Бог благословил быть Украине независимым государством, а Украинской Церкви - поместной и автокефальной », - добавил он.