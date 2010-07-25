Филарет: патриарх Кирилл хочет построить новую Российскую империю
Ее центром будет Московский патриархат
Патриарх Московский Кирилл хочет построить новую Российскую империю, где главным центром будет Московский патриарх, который будет стоять над государствами и их президентами. Как сообщает официальный сайт Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), об этом в интервью газете "Экспресс" сообщил Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет.
По его мнению, именно для этого Патриарху Кириллу нужно укреплять влияние России на Украину. По словам Патриарха Филарета, в этом Кирилла поддерживает и российская государственная власть, которая заинтересована в интеграции Украины в Россию. «Но этого в большинстве не воспринимают в Украине, и мы это видим среди интеллигенции, по отзывам в прессе. Сторонников единой поместной православной украинской церкви гораздо больше, чем сторонников «русского мира», поскольку даже в УПЦ МП этот «мир» поддерживает меньшинство », - отметил Патриарх Филарет .. «Поэтому Московский патриарх может желать - но его желание построить новую империю не оправдаются. Ибо мы верим и видим, что Бог благословил быть Украине независимым государством, а Украинской Церкви - поместной и автокефальной », - добавил он.