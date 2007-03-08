НСНУ запретил депутатам голосовать за непрозрачную приватизацию

Президиум Совета политической партии "Народный Союз Наша Украина" запретил депутатам местных советов от партии принимать участие в голосованиях за непрозрачную приватизацию коммунальной собственности.

Как сообщает пресс-служба НСНУ, такое решение было принято 7 марта на заседании Президиума Совета партии «Наша Украина».

Как отмечается в сообщении, руководящий орган признал, что участие в таких голосованиях являются основанием для исключения депутатов из рядов партии.

Также на заседании Президиума Совета НСНУ были рассмотрены несколько вопросов, связанных с подготовкой к четвертому съезду партии, который состоится 31 марта 2006 года.

В частности, Президиум Совета принял проект новой редакции Устава партии. Было решено направить принятый проект в региональные организации с целью его всестороннего обсуждения на советах региональных организаций с участием делегатов съезда партии.

На Президиуме Совета партии была также рассмотрена информация о проведении Крымской республиканской и Винницкой региональной отчетно-выборных конференций. Президиум Совета партии в своем решении обратил внимание членов совета Петра ПОРОШЕНКО и Николая ОДАЙНИКА на недопустимость их вмешательства в деятельность винницкой организации. Было решено провести второй этап конференции Винницкой региональной организации 17 марта 2006 года.