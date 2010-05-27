Томенко заявляет, что газета ВР обнародовала не его декларацию

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заявляет, что парламентская газета "Голос Украины" обнародовала не его декларацию о доходах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

"В соответствия со ст. 6 Законом Украины "О борьбе с коррупцией", Николай ТОМЕНКО подал для опубликования в газете Верховной Рады "Голос Украины" декларацию о своих доходах, обязательства финансового характера и имущественное состояние за 2009 год. В то же время из-за редакционной ошибки в номере газеты "Голос Украины" от 27 мая была напечатана лишь первая часть декларации Н.ТОМЕНКО, вторая же часть (разделы ІV–VІ и подпись) – неизвестного лица", – сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

В сообщении также отмечается, что редакция газеты принесла извинение заместителю председателя Верховной Рады и обязалась в следующем номере газеты, который выйдет 28 мая, напечатать достоверную декларацию Н.ТОМЕНКО о доходах за 2009 год.