Безсмертный был готов платить своим будущим за территориальную реформу

Руководитель Центрального исполкома «Нашей Украины», первый заместитель руководителя избирательного штаба кандидата в Президенты Виктора ЮЩЕНКО Роман БЕЗСМЕРТНЫЙ заявляет, что, не проведя территориальной и административной реформы, страна “не сдвинется с места”. Об этом он заявил в эфире Радио ЭРА.

Он отметил, что административно-территориальная реформа остается актуальной, но ни у правительства Юлии ТИМОШЕНКО, ни у правительства Виктора ЯНУКОВИЧА не хватило мужества провести эту реформу, «ведь она является очень болезненной для номенклатуры, которая правит на всех уровнях».

Р.БЕЗСМЕРТНЫЙ также сказал, что В.ЮЩЕНКО был заинтересован в проведении реформы, и для ее реализации все было подготовлено, но эти идеи встретили жесткое противодействие премьер-министра. «Она считала, что накануне парламентских выборов проведение такой реформы разрушит любое влияние на территории и не позволит победить на выборах. При таком противодействии ТИМОШЕНКО продолжать реформу было бессмыслицей», - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Он отметил, что в правительствах В.ЯНУКОВИЧА и Юрия ЕХАНУРОВА были люди, которые понимали важность территориально-административной реформы, но боялись, что как только к ней подступятся, они потерпят политическое фиаско.

В то же время Р.БЕЗСМЕРТНЫЙ отметил: «Я готов был к тому, чтобы заплатить своим политическим будущим, но реформу провести».

Он в который раз подчеркнул, что без реформы страна развиваться дальше не будет. «Ведь виной тому, что у нас блокируются все другие реформы, является архаичная, посткоммунистическая территориальная система организации», - подчеркнул Р.БЕЗСМЕРТНЫЙ.