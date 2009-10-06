В БЮТ рады, что ВР устроила всем чиновникам то же, что и министрам
Томенко напомнил, кто автор
Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО положительно оценивает планы ВР по сокращению зарплат чиновникам, поскольку таким образом поддерживается инициатива правительства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам, комментируя решение ВР по этому вопросу.
«Хорошо, что Верховная Рада Украины поддержала инициативу правительства и приняла решение рекомендовать в два раза сократить зарплату всем чиновникам», - сказал Н.ТОМЕНКО.
Он напомнил, что 3 марта парламент принял постановление, согласно которому на период кризиса предлагалось правительству, народным депутатам, чиновникам Секретариата Президента, прокурорскому и судейскому составам сократить зарплату вдвое.
Однако, по словам Н.ТОМЕНКО, лишь Кабинет министров принял решение о сокращении зарплат. В частности, до принятия соответствующего решения зарплата премьер-министра составляла приблизительно 24 тыс. грн., а на сегодняшний день – 11 тыс. грн., отметил вице-спикер.
«Вместе с тем, остальные представители власти не пошли на этот шаг. И хорошо, что сегодня Верховная Рада поддержала инициативу правительства и, предусмотрев внести изменения в бюджет, сократила в два раза зарплату чиновникам всей системы власти», - сказал Н.ТОМЕНКО.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 октября, ВР приняла за основу проект постановления «Об осуществлении дополнительных мер по упорядочению отдельных расходов государственного бюджета Украины, направленных на повышение размеров государственных социальных стандартов и гарантий».
Документом предусматривается сократить зарплаты органов государственной власти и направить высвобожденные средства на повышение размеров социальных стандартов.