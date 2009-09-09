ПР и БЮТ не пришли на Согласительный совет: они договариваются "на двоих"

В Верховной Раде не состоялось заседание Согласительного совета лидеров фракций из-за отказа представителей БЮТ и Партии регионов принять в нем участие.

Как передает корреспондент УНИАН, в 10.00 Председатель ВР Владимир ЛИТВИН пригласил к себе в кабинет лидеров фракций и представителей СМИ на Согласительный совет. На заседание не явились уполномоченные представители ПР и БЮТ. В присутствии журналистов В.ЛИТВИН позвонил по телефону первому вице-спикеру парламента Александру ЛАВРИНОВИЧУ и попросил объяснить их отсутствие. После разговора В.ЛИТВИН сообщил журналистам, что по словам А.ЛАВРИНОВИЧА, БЮТ и ПР «сейчас договариваются на двоих», и им мешает присутствие журналистов на Согласительном совете.

В.ЛИТВИН выразил возмущение такой позицией БЮТ и ПР и отметил, что , посему, оснований для проведения Согласительного совета нет. «Я считаю, что это неуважение ко всем», - сказал он.

В.ЛИТВИН также сообщил, что вчера в 14.30 должно было состояться заседание Бюджетного комитета ВР, но на него не явился ни один представитель Партии регионов. «Вывод очевиден, закон никому не нужен», - сказал спикер.

После этого В.ЛИТВИН отпустил всех из Согласительного совета и в присутствии журналистов прошел к двери президиума ВР, однако она была заблокирована и В.ЛИТВИН не смог попасть на свое рабочее место в сессионном зале.