В новое большинство в Киевсовете вошли 70 депутатов (список)

Заявление о создании большинства в Киевском городском совете подписали 70 депутатов вместе с городским председателем Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ на пресс-конференции.

В заявлении отмечается, что депутаты объединились для повышения эффективности работы по решению вопросов развития города. Депутаты, которые подписались под документом, берут на себя ответственность за дальнейшую судьбу города.

Как отметил О.ДОВГИЙ, эти 70 депутатов большинства в Киевсовете выразили желание принципиально положить конец всем “интригам и политиканству” в Киевском городском совете.

По его словам, он владеет информацией, что завтра во время пленарного заседания Киевсовета депутаты «от так называемых демократических сил» будут пытаться сорвать это заседание, блокировать трибуну «под вывеской об отмене (жилищно-коммунальных) тарифов и другими красивыми лозунгами».

О.ДОВГИЙ отметил, что если от этих депутатов будут поступать конструктивные предложения и пожелания, то депутаты большинства Киевсовета их поддержат. «Но я убеждаю вас, что за этими политическими лозунгами в действительности стоит лишь борьба и желание некоторых лидеров этой оппозиции удержаться возле бюджетных потоков и оставить за собой влияние на реализацию своих коммерческих и бизнесовых интересов», - сказал О.ДОВГИЙ.

По его мнению, на завтрашнем заседании «с голоса» будет внесено несколько разных проектов решений, касающихся изменений тарифов, утвержденных Киевским городским председателем и введенных в столице с 1 декабря. «Этот вопрос волнует всех депутатов», - подчеркнул О.ДОВГИЙ.

Под заявлением о создании большинства в Киевсовете поставили подписи пофракционно:

от Блока Леонида Черновецкого - О.ДОВГИЙ, Вячеслав СУПРУНЕНКО, Александр СУПРУНЕНКО, Степан ЧЕРНОВЕЦКИЙ, Денис КОМАРНИЦКИЙ, Сергей БЕРЕЗЕНКО, Павел ГРЕЧКИВСКИЙ, Виктор ГРИНЮК, Андрей ЗАЕЦ, Александр ЛУЦКИЙ, Алла ШЛАПАК, Максим САВРАСОВ, Петр ИВАНОВ, Виталий ЛАВРЕНЕНКО, Игорь КОНОНЕНКО, Юрий ИШУНИНОВ, Олег ТОКАРЕВ, Михаил ЯКОВЧУК, Анатолий ЧУБ, Игорь ЛАВРОВ, Павел ПАШКО;

от депутатской фракции “Партия регионов” - Александр БОГАТЫРЁВ, Владимир ДЕЙНЕГА, Людмила КАЧУРОВА, Алексей ОМЕЛЬЯНЕНКО, Александр ПРОГНИМАК, Михаил РЕЗНИКОВИЧ, Владимир ФИЛИППОВ, Олег ШЕВЧЕНКО, Александр РЫБАК;

от депутатской фракции “Народный Блок Литвина” - Анатолий БРЕЗВИН, Игорь ВИЛЬДМАН, Игорь БАЛЕНКО, Михаил ГОЛИЦА, Владимир ПЕТРЕНКО;

от Киевской городской организации Социалистической партии Украины - Михаил СТЕПАНОВ, Ольга КОВАЛЕНКО, Анна РУДЕНКО, Сергей ЗИМИН, Константин СИМОНЕНКО, Александр ПИЛИПЕНКО;

от депутатской фракции “Общественный актив Киева” - Александр ПАБАТ, Валерий КОДЕЦКИЙ, Дмитрий ИСАЕНКО, Вадим ТОМИН, Галина ГЕРЕГА, Юрий БОНДАРЬ, Дмитрий КАЗАКОВ;

от депутатской группы “Общественный защитник” - Андрей ВИНГРАНОВСКИЙ, Сергей КУЧЕР, Сергей ЧЕРЕП, Сергей РУДЫК, Евгений ШАЛОМЕЕВ;

от депутатской группы «Столичные реформы» - Светлана ЗОРИНА, Игорь ДОБРУЦКИЙ, Николай ЛАМБУЦКИЙ, Виталий БАБАК;

а также от фракции БЮТ - Николай БОЙЧУК, Александр ПРИТЫКА;

от депутатской фракции Блока Виталия Кличко - Николай МАРЧЕНКО;

от Блока “Наша Украина” - Болислав АНДРУШЕНКО.

внефракционные - Андрей АНДРЮШКИН, Леонид КРЮЧКОВ, Иван САЛИЙ, а также депутаты, которые недавно вышли из фракции БЮТ: Александр ДАНИЛОВ, Андрей АРТЕМЕНКО, Алексей КРИВОПИШИН, Андрей ИВАНОВ, Александр СВЕРБИУС;

70-я подпись – Киевский городской председатель Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.