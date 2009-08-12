УНП расценивает слова Медведева как предупреждение об объявлении войны

Послание Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО от 11 августа УНП расценивает как предупреждение об объявлении войны суверенному Украинскому государству.

Как сказано в заявлении Украинской народной партии, текст которого передан агентству УНИАН, прежде чем возводить клевету на Украину, Россия должна была бы объяснить международному сообществу и собственному народу, почему все террористы и пираты в мире совершают свои преступления с российским оружием в руках.

В УНП отметили, что Президент В.ЮЩЕНКО, соблюдая Конституцию и законы Украины, последовательно воплощает самую выгодную для Украины государственную политику национальной безопасности, которая будет реализована в соответствии с волей украинского народа. «Ни Россия, ни любое другое государство не имеют права диктовать украинскому народу каким образом выстраивать свою оборонную политику», - отмечают в УНП.

Кроме того, в заявлении сказано, что не Украина, а Россия прилагает все усилия чтобы помешать нормальному развитию экономического сотрудничества. Например, в январе 2009 года, на Рождество Христово, российская сторона пыталась “разрушить украинскую газотранспортную систему и повторить Голодомор для миллионов украинских граждан на востоке Украины».

В УНП отмечают, что не в Софии Киевской, а в Московском Кремле принимались и выполнялись «печально известные исторические решения о совместных с нацистской армией военных парадах и о физическом уничтожении божьих храмов, целых религиозных конфессий, миллионов невинных людей, в том числе и христиан».

«Не в украинских, а в российских секретных цехах производится оружие массового и индивидуального уничтожения наподобие диоксинов или плутония», - отметили в партии.

Что же касается ситуации с высылкой дипломатов, то в УНП обращают внимание, что не украинских, а российских дипломатов по всему миру ежегодно выгоняют за шпионскую и противоправную деятельность.

В связи с этим УНП призывает руководство государства и правительство не обращать внимания на невзвешенные заявления руководства России, но принять адекватные меры по защите национальных интересов.

В УНП считают необходимым срочно отозвать для консультаций украинского посла в России, усилить охрану границ и стратегических объектов Украины, в первую очередь энергетических, усилить работу правоохранительных органов для предотвращения диверсий.

Украинская народная партия также призывает граждан сплотиться вокруг Президента В.ЮЩЕНКО и патриотических украинских сил, а также быть бдительными и готовыми дать отпор «худшим непрогнозируемым действиям агрессивных российских и пророссийских политиков».