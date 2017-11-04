Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер отмечает прогресс Украины в восстановлении собственной армии на фоне разговоров о вероятности предоставления американского вооружения.

Об этом он сказал на брифинге в Вашингтоне, говорится в материале на сайте Госдепартамента США.

В частности, его спросили о том, могут ли усилия по размещению миротворческих сил в Донбассе исключить возможность предоставления Украине со стороны США летального вооружение в будущем.

Волкер объяснил, что обсуждение варианта с размещением миротворческих сил ООН на Донбассе - это идея, которая "направлена на создание усовий безопасности и обеспечение поддержки выполнения Минских соглашений".

"Другая концепция, о которой вы говорите, касается самозащиты Украины. Каждая страна в соответствии с 51 статьей Устава ООН имеет право на самозащиту. В течение последних трех лет Украина сталкивается с конфликтом на ее собственной территории", - сказал Волкер.

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При этом он заметил, что Украина "производит самостоятельно много оружия и осуществила на самом деле работу, которая заслуживает доверия в плане восстановления ее армии после того, как она очень сильно пострадала в 2014 году".

По его убеждению, украинская армия с тех пор "была восстановлена очень существенно", и сейчас "находится в хорошей форме".

"И я считаю, что вполне разумным делом для страны является ее собственная защита, и также разумное дело для других помогать странам защищать себя", - подчеркнул Волкер.

Таким образом, он подчеркнул, что вопрос размещения миротворцев на Донбассе и возможное предоставление Украине вооружение – это разные вопросы.

Как сообщал УНИАН, ранее Волкер заявлял, что возможное решение о предоставлении Украине оборонительного вооружения зависит от президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.