От имени СБУ из-за границы разослали фейковое сообщение о предотвращении покушения на Порошенко
23:43, 23 октября 2017Политика
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При этом никаких фактов взлома официальных почтовых и веб-ресурсов СБ Украины не зафиксировано.
СБУ сообщила о фейковом сообщении от имени ведомства / фото ssu.gov.ua
Служба безопасности Украины опровергает информацию о якобы предупреждении покушения на президента Украины, которая вечером 23 октября была распространена под видом рассылки с электронной почты пресс-службы ведомства.
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности.
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«Фейковое сообщение о предупреждении СБУ покушения на Президента Украины, было отправлено с одной из соседних стран с почты anonymousemail@orbit.eternalimpact.info с подменой подлинного адреса пресс-службы ведомства. Никаких фактов взлома официальных почтовых и веб-ресурсов СБ Украины не зафиксировано», – говорится в сообщении.
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