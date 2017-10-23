От имени СБУ из-за границы разослали фейковое сообщение о предотвращении покушения на Порошенко

Служба безопасности Украины опровергает информацию о якобы предупреждении покушения на президента Украины, которая вечером 23 октября была распространена под видом рассылки с электронной почты пресс-службы ведомства.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности.

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«Фейковое сообщение о предупреждении СБУ покушения на Президента Украины, было отправлено с одной из соседних стран с почты anonymousemail@orbit.eternalimpact.info с подменой подлинного адреса пресс-службы ведомства. Никаких фактов взлома официальных почтовых и веб-ресурсов СБ Украины не зафиксировано», – говорится в сообщении.