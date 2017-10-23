От имени СБУ из-за границы разослали фейковое сообщение о предотвращении покушения на Порошенко

23:43, 23 октября 2017
Политика
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При этом никаких фактов взлома официальных почтовых и веб-ресурсов СБ Украины не зафиксировано.

СБУ сообщила о фейкове сообщение от имени ведомства / фото ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины опровергает информацию о якобы предупреждении покушения на президента Украины, которая вечером 23 октября была распространена под видом рассылки с электронной почты пресс-службы ведомства.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности.

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«Фейковое сообщение о предупреждении СБУ покушения на Президента Украины, было отправлено с одной из соседних стран с почты anonymousemail@orbit.eternalimpact.info  с подменой подлинного адреса пресс-службы ведомства. Никаких фактов взлома официальных почтовых и веб-ресурсов СБ Украины не зафиксировано», – говорится в сообщении.

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Теги: #Служба безопасности Украины#фейк о покушении на Порошенко