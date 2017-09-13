Мы должны заставить Россию уйти из Крыма: посол в ЕС призвал к усилению давления на Кремль

Посол Украины в ЕС Николай Точицкий призвал к ужесточению санкций для участников так называемых "выборов" на оккупированном полуострове и тех, кто причастен к нарушению прав человека в Крыму. Об этом говорится в статье посла на Euractiv, которая является ответом на колонку бывшего проект-менеджера USAID Джоша Коэна, в которой он призвал Вашингтон отказаться от предоставления летального оружия Украине, пишет «ЕП».

"Очевидно, что Россия не собирается уходить из Крыма сама. Мы должны заставить ее это сделать. Мы должны усилить международное дипломатическое и политическое давление на агрессора для восстановления суверенитета Украины над Крымом", - подчеркивает посол.

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Точицкий также отметил: "Оккупация Крыма это не просто нарушение международного права. Полуостров стал серой зоной для прав человека и территорией страха», говоря о последний случай с осуждением заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза на 8 лет.

Как сообщал УНИАН ранее, адвокат незаконно осужденного к восьми годам лишения свободы заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза подал две апелляционные жалобы и требует отменить приговор нелегитимного суда, вынесенный в временно оккупированном Крыму. Об этом адвокат Николай Полозов написал в Facebook. "Просто сейчас я подал две апелляционные жалобы на приговор Ахтему Чийгозу - свою и Ахтема Чийгоза", - сообщил адвокат.