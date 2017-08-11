Агрессивные планы КНДР по запуску баллистических ракет по целям в районе острова Гуам угрожают международному миру и безопасности – МИД Украины
МИД призывает официальный Пхеньян к неукоснительному выполнению ранее принятых Советом безопасности ООН резолюций, в частности резолюции 2371 (2017).
Агрессивные планы Северной Кореи по запуску баллистических ракет по целям в районе острова Гуам увеличивают опасность военного конфликта в регионе Восточной Азии и угрожают международному миру и безопасности.
Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении МИД Украины.
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Украинское внешнеполитическое ведомство выражает обеспокоенность по поводу агрессивных заявлений и планов КНДР относительно запуска баллистических ракет по целям в районе острова Гуам. По мнению украинской стороны, такие действия Пхеньяна углубляют опасность военного конфликта в регионе Восточной Азии и угрожают международному миру и безопасности.
В этой связи МИД призывает официальный Пхеньян к неукоснительному выполнению ранее принятых Советом безопасности ООН резолюций, в частности резолюции 2371 (2017).
Как сообщал УНИАН, 9 августа президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР не следует больше выдвигать угроз Соединенным Штатам, и пообещал ответить на выпады "огнем и яростью, которой мир никогда не видел".
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В свою очередь Вооруженные силы Северной Кореи объявили, что рассматривают возможность ракетных ударов в районе острова Гуам, где размещены военные базы США. Власти КНДР назвала «невозможным» диалог с президентом США.
На это 11 августа Трамп заявил, что Вашингтон ответит на действия КНДР, направленные против острова Гуам. По его словам, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отнесся к США «с огромным неуважением».
«Он говорил ужасные вещи. И при мне это ему с рук не сойдет ... Игра теперь идет совершенно иначе», - сказал Трамп.
«Он больше не будет говорить такие вещи, и уж точно он не будет так поступать. Давайте посмотрим, что он сделает с Гуамом. Если он что-то сделает с Гуамом, то в Северной Корее произойдет то, чего никто до этого не видел», - заверил президент США и назвал свои высказывания «заявлением», а не «вызовом».