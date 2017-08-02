Против скандального судьи-"баночника" Чауса открыли еще одно дело

Высший совет правосудия (ВСП) открыла дисциплинарное дело в отношении судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, который подозревается во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

Читайте такжеСудья Чаус находится в Кишиневе под домашним арестом - ЕнинВ сообщении говорится, что Третья Дисциплинарная палата ВСП рассмотрела жалобу председателя Днепровского районного суда города Киева Нели Ластовки и открыла соответствующее дисциплинарное дело в отношении Чауса.

Как сообщал УНИАН, 9 августа 2016 года детективы НАБУ разоблачили Чауса во время получения взятки в сумме $150 тыс. (более 3,7 млн грн). Он прятал эти деньги в банке. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. После этого, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, подозреваемый сбежал из Украины.

12 сентября Чаус был объявлен в национальный розыск, а 11 ноября - в международный.

1 марта 2017 года стало известно, что Чауса по запросу Генпрокуратуры задержали в Молдове. Адвокаты Чауса обратились к президенту Молдовы Игорю Додону с просьбой предоставить их подзащитному политическое убежище. В ГПУ сообщили, что решение вопроса об экстрадиции Чауса в Украину будет зависеть от решения президента Молдовы о согласии или отказе предоставить ему статус политического беженца.