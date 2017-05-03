ГПУ: Интерпол не предоставил объяснений по поводу мотивации снятия с розыска Януковича и Ко

Интерпол не предоставил объяснений по поводу мотивации принятия решения о снятии с розыска экс-президента Украины Виктора Януковича, его сына Александра, Сергея Клюева и других чиновников его режима.

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Об этом заявил начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк сегодня в эфире телеканала ATR.

По его словам, решение, которое принималось на сессии Интерпола в течение 27 февраля - 3 марта текущего года, поступило к украинским правоохранителям только сегодня, 3 мая.

Горбатюк подчеркнул, что не может привести мотивации принятия этого решения, поскольку Интерпол отмечает, что эта информация является конфиденциальной и не подлежит разглашению.

Продолжая тему, Горбатюк отметил, что отказ продолжения розыска Януковича и вышеназванных лиц заключается в несовершенстве украинского законодательства.

«Именно обратив внимание на эту проблематику, комиссия Интерпола решила принять такое решение», - сказал Горбатюк.

Как сообщал УНИАН, сегодня адвокатская контора Joseph Hage Aaronson LLP обнародовала пресс-релиз, в котором сказано, что Интерпол снял с розыска экс-президента Януковича и его сына Александра.

Позже в Нацполиции подтвердили эту информацию. Вместе с тем в ведомстве не пояснили, какова мотивировочная часть этого решения.