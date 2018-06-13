События недели: версия читателей УНИАН – "ЛНР" отрезали от света, Лолиту не пустили в Украину, а в Одессе отменили декоммунизацию

На этой неделе Украина, наконец-то, приняла давно назревшее решение о прекращении энергоснабжения оккупированной части Луганской области и в ночь на 25 апреля поставки электроэнергии были прекращены. Решение, безусловно, было крайне сложным, однако принимать его, рано или поздно, было необходимо.

С одной стороны, прекращение поставок электроэнергии затрагивает более полумиллиона жителей оккупированных территорий.

С другой стороны, Украина не получила ни копейки за поставки электроэнергии от боевиков, которые любят бравировать «независимостью» своих фейковых «республик». Долги потребителей электроэнергии на оккупированных территориях перед украинскими энергокомпаниями перевалили за сотню миллионов гривен. Такие долги угрожали самому существованию этих энергокомпаний, поскольку им уже не хватало денег, чтобы платить зарплату своим сотрудникам и проводить обслуживание энергосетей, что, в свою очередь, угрожало развалом всей энергосистемы в Луганской области.

Стоит отметить, что при этом сами боевики исправно собирают платежи с жителей оккупированных территорий, однако оставляют эти деньги себе. Получалась абсурдная ситуация – Украина сама же спонсирует боевиков за счет простых украинцев. В силу разных причин - как политического, так и гуманитарного характера - украинские власти долго не решались разрубить этот гордиев узел. И вот теперь это все закончилось.

После того, как Украина отключила электроснабжение на оккупированных территориях, в Кремле предсказуемо начали рассказывать о том, как Киев продолжает делать шаги в сторону «отторжения этой территории». При этом в России не преминули воспользоваться удобным моментом продемонстрировать свою «заботу» о жителях Луганщины. Теперь платить за свет в «ЛНР» будут россияне, которых, естественно, никто ни о чем не спрашивал.

Представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что правительство РФ решило оказать «гуманитарную поддержку» путем обеспечения оккупированной части Луганской области бесперебойными поставками электроэнергии. Цена вопроса уже известна - расходы на поставки электричества из России в ОРЛО увеличат платежи россиян на приблизительно 40 миллионов долларов. Сами поставки будут засчитаны как технологические потери.

Кстати, реакция в российских пабликах на эту «гуманитарную помощь» была довольно показательна – представителей Кремля и вообще российские власти уже не стесняясь называют скотами, не способными навести порядок у себя в стране и выражают открытое нежелание финансировать из своего кармана распространение «русского мира».

Еще одной темой, заинтересовавшей наших читателей, стал скандал с певицей Лолитой, которую, при попытке въехать в Украину, сняли с поезда в Конотопе, влепили в паспорт «въезд запрещен» и отправили попутным поездом назад, в Россию.

Для тех, кто не знает - российская певица и телеведущая Лолита Милявская родилась в Мукачево и долгое время жила в Киеве. Но близкие связи с Украиной не помешали ей активно поддерживать и публично выступать в поддержку аннексии Крыма, называть Путина «гением международной политики» и выступать в оккупированной Керчи.

Так вот, после выдворения, Лолита на своей странице в Фейсбук закатила скандал с нецензурной лексикой, сетуя на то, что ее не пропустили через границу к живущей в Киеве дочери, после чего перешла на оскорбления и проклятия в адрес украинских правоохранителей, упоминая СБУ.

В Госпрогранслужбе пояснили, что вообще-то Лолите запрещен въезд в Украину на три года за незаконное посещение оккупированного Крыма, так что нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. В СБУ же решили соригинальничать: на официальной странице организации в Твиттере было опубликовано пикантное фото Лолиты с обнаженной грудью и подписью «Нехай щастить». На что певица не придумала ничего умнее, как ответить, что, мол, «грудь не моя».

В этой истории надо отменить ряд моментов. Во-первых, не перестаю удивляться тупости и наглости тех россиян, которые едут в оккупированный Крым, нарушая украинские законы, а потом по-детски искренне удивляются, почему это их не пускают в Украину.

Ну, если у вас есть родственные связи с Украиной или какие-то интересы в нашей стране, ведите себя как-то благоразумнее. Неужели нельзя приехать в Крым законным образом - через территорию Украины, чтобы потом не было проблем. А если тезис о «российском Крыме» - это ваша принципиальная позиция, и вы это хотите продемонстрировать, въезжая незаконно – какие могут быть вопросы к украинцам, считающим иначе?

Во-вторых, постоянно задаюсь вопросами: Как же так? Лолита живет и здравствует в России. Рассказывает про гений Путина и лизоблюдствует, вставая на колени перед ударившейся в мракобесие старой каргой - сенаторе Мизулиной, назвавшей информирование в школах о борьбе с коррупцией «опасной тенденцией». Почему она позволяет своей дочке жить и учиться в стране, которой управляет «кровавая хунта» и «бендеровцы»?

Ну, а, в-третьих, со стороны СБУ опускаться до такого мелочного троллинга с обнаженкой, да еще и постить эти фотожабы на своей официальной странице, мне кажется, как-то нехорошо и солидности такой организации не прибавляет.

Еще одной темой, заинтересовавшей читателей, стал скандал, вспыхнувший в Одессе. На этой неделе Одесский горсовет решил вернуть старые названия ряду улиц, измененных по распоряжению бывшего главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили.

Согласно решению, части улицам вернут старые названия – Валентины Терешковой (была переименована в Героев Крут), Маршала Жукова (ранее получила название Небесной Сотни), а также - Белинского, Бабушкина, Бирюкова, Гончарова, Обнорского, Бадаева, Богданова. Отмечается, что эти улицы не подпадают под действие закона о декоммунизации. Согласно решению, еще часть улиц получит новые названия. При этом, проекты решения с новыми названиями улиц никому (включая депутатов) не выдали.

На подобные действия тут же отреагировали в Институте национальной памяти. Главный антикоммунист Украины Владимир Вятрович заявил, что считает возвращение старых названий пропагандой коммунистического тоталитарного режима, назвав решение горсовета «одесским реваншем».

В СБУ не стали долго раскачиваться и потребовали от мэра Одессы отменить «рекоммунизацию», столь неуместную накануне годовщины трагических событий в городе. По мнению спецслужбы, решение депутатов может привести к обострению социально-политической ситуации, антиобщественным или антиконституционным выступлениям, которые могут быть использованы для актов экстремизма или терроризма. Осталось посмотреть, какое решение примет Труханов.

На этом фоне наши читатели пропустили сообщение о том, что против главного «скотыняки» страны в Антикоррупционной прокуратуре, оказывается, было заведено дело «относительно незаконного обогащения». И оно уже передано в НАБУ.

В САП также пожаловались, что вызванный на допрос Ляшко «вел себя вызывающе и пренебрежительно по отношению к детективам и прокурорам, обзывая их нецензурными словами». Проще говоря – хамил и матюгался.

При этом в прокуратуре удивились, зачем Ляшко, если он считает себя невиновным, устроил у себя на странице в Фейсбук «целую драму, которая дает основания задуматься — а к чему такая пиар-активность?», напомнив, что для «вновь созданных антикоррупционных органов нет неприкосновенных».

Ляшко же жаловался, как его допрашивали четыре часа и пригрозил главе САП Холодницкому уголовной ответственностью за выполнение «политического заказа». Не знаю, как вы, а я бы не отказался посмотреть видеозапись этого четырехчасового допроса. Слишком свежи еще в памяти воспоминания допроса в кабинете следователя совсем юного Ляшко в 1993 году, из которого стали известны довольно любопытные факты его биографии.

Пропустили читатели и напоминания нашего главного кредитора МФВ о необходимости скорейшего принятия Украиной закона о продаже земли. Постоянный представитель МВФ в Украине Жером Ваше в ходе международной конференции аграрных инвесторов заявил, что фонд ожидает скорейшего открытия рынка земли как государственной, так и частной собственности. Мол, «Украина должна запустить рынок земли как можно скорее», и желательно при этом, чтобы рынок заработал уже в 2018 году. Ну, что тут сказать? Ожидать - это конечно его право, но, когда тебе прямым текстом кто-то указывает, что ты «должен» - становится как-то неприятно. Хотя, чему тут удивляться – кто платит, тот и музыку заказывает.

А чтобы не заканчивать на печальной ноте, поведаю вам о паре прекрасных новостей из мира науки и будущего.

Команда исследователей из Филадельфии умудрилась создать искусственную матку, в которой выращивают живого недоношенного ягненка. УНИАН для вас сделал видео, обязательно посмотрите – потрясающее зрелище.

Еще одна хорошая новость пришла от исследователей из Кембриджского университета. Там обнаружили личинок, которые очень любят пожирать пластик. И открытие было сделано совершенно случайно!

Большими ценителями пластика оказались личинки моли, которые, в обычных условиях, питаются воском из пчелиных ульев. Эксперименты британских ученых показали, что это насекомое разрушает пластик так же, как и воск.

Как известно, загрязнение пластиком почвы и вод Мирового океана является одной из крупнейших экологических проблем: каждый год в мире производится 80 миллионов тонн полиэтилена, который используется для выпуска пакетов и другой упаковки и разлагается сотни лет. Очень надеюсь, что эту проблему в скором времени решат эти маленькие, но такие полезные существа.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН