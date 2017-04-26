Американские ученые вырастили недоношенных ягнят в искусственных матках

Команда исследователей Детской больницы Филадельфии во главе с Аланом Флэйком (Alan Flake) создала искусственную матку, которая позволяет сильно недоношенным младенцам нормально закончить внутриутробное развитие. Создание такого аппарата позволит уменьшить младенческую смертность. В статье, опубликованной журналом Nature Communications, ученые отчитались об успешной демонстрации системы на животных, пишет Naked-Science.

Сама искусственная матка представляет собой стерильный, запаянный пластиковый пакет соответствующего объема, заполненный солевым раствором, имитирующим амниотическую жидкость. Сердце растущего ягненка само перекачивает кровь через пуповину, проводя ее через газообменник, искусственное легкое. Здесь же в кровь добавляются необходимые медицинские препараты.

Читайте такжеВ Киеве в 2017 году откроют еще один перинатальный центр

В своих испытаниях медики использовали восемь ягнят на 105–120 дне внутриутробного развития (что эквивалентно 23–24 неделям для людей). Все животные выжили и в течение четырех недель «дозревания» сформировали нормальные, готовые к рождению органы.

«Имитация условий внутри матки на модели ягненка прошла невероятно успешно, – говорит Алан Флэйк. – Они нормально росли. Легкие развивались нормально. Мозг развивался нормально. Все развитие шло совершенно нормально по всем параметрам, какие мы только ни брали».

Читайте такжеВ мире возростает количество преждевременно родившихся детей - ВОЗ

Авторы полны энтузиазма и готовности переходить к самому ответственному этапу – созданию искусственной матки для младенцев. И теперь успех им никто не гарантирует: попытки создать полноценную искусственную матку для младенцев предпринимались уже не раз. С людьми все намного сложнее, чем даже с овцами: эмбрион развивается гораздо медленнее и требует более тонкого баланса условий, пуповинные сосуды работают у нас иначе и т. д. Вырастить козленка в искусственно поддерживаемой амниотической жидкости удавалось еще в 1990-х, но до человека тогда дело тоже не дошло.