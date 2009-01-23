У Ющенко назвали формулу расчетов с Газпромом «невыгодной и примитивной»

Первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК заявляет, что, по расчетам НАК “Нафтогаз Украины”, среднегодовая цена на газ для Украины в 2009 году составит 257,84 долл. за тыс. кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве.

По словам А.ШЛАПАКА, по расчетам СП, в соответствии с формулой расчета цены на газ для Украины, которая содержится в подписанных между НАК “Нафтогаз Украины” и ОАО “Газпром” контрактах, при цене нефти в 43 долл. за баррель среднегодовая цена на газ для Украины в текущем году со скидкой 20% составит 238 долл. за тыс. куб. м, а в 2010 году (без скидки) - 298 дол. за тыс. куб. м. При цене нефти 50 долл. за баррель – 256 долл. за тыс. куб. м и 320 долл. за тыс. куб. м соответственно. При цене 70 долл. за баррель – 309 долл. и 386 долл. соответственно. А при максимальной цене на нефть, которая была зафиксирована в середине 2008 года на уровне 138 долл. за баррель – 489 долл. и 611 долл. соответственно.

А.ШЛАПАК отметил, что данный формульный подход, заложенный в контракте, является невыгодным для Украины.

По его словам, в формуле заложена наиболее высокая в Европе базовая цена на газ в размере 450 долл. за тыс. куб. м.

“Мы не должны были идти на подобного рода формулу... Вот такая вот примитивная формула является для нас чрезвычайно невыгодной”, - отметил А.ШЛАПАК.

Также он сказал, что в подписанных контрактах не предусмотрены, начиная с 2010 года и до окончания действия контракта в 2019 году, никакие обязательства ОАО “Газпром” относительно объемов транзита. В то же время, по его словам, согласно контрактам, Украина обязана оплатить природный газ в объемах 40 млрд. куб. м в 2009 году и 52 млрд. куб. м в последующие годы до окончания действия контракта.

При этом А.ШЛАПАК напомнил, что в 2008 году Украина потребила 66 млрд. куб. м газа, из которых 20 млрд. куб. м – это газ собственной добычи. Таким образом, Украина закупила импортного газа в объеме около 46 млрд. куб. м.

Также А.ШЛАПАК сообщил, что в подписанных контрактах предусмотрено, что в случае “если мы не выполним любое условие по контракту, российская сторона вправе прекратить поставки газа”.

Вместе с тем, по его словам, Украина должна осуществлять оплату за газ согласно выставленному счету, а не факту сверки объема, и не позднее 7 числа последующего месяца. Тогда российская сторона оплату за транзит будет проводить на основании акта и не позднее 20 числа.

А.ШЛАПАК также отметил, что потери Украины от условий, на которых был заключен контракт в 2009 году, составят более 1 млрд. долларов. “Если бы ставка на транзит, как и цена, была рыночной, то она, по нашим расчетам, составила бы 4 долл. за тыс. куб. м на 100 км. В этом случае Украина дополнительно получила бы 3,393 млрд. долл. Получается, что Украина более 1 млрд. долл. подарила РФ”, - сказал он.

Справка УНИАН. 19 января с. г. в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы. Украина получила скидку в 20% от среднеевропейской цены на газ, которая в первом квартале 2009 года составляет 450 долл. за тыс. куб. м. Украинская сторона, в свою очередь, сохраняет ставку транзита в 2009 году на уровне 2008 года - 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км. Цена будет изменяться по формуле ежеквартально. Объем поставки газа в Украину в 2009 году составит 40 млрд. куб. м. С 1 января 2010 года «Газпром» будет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.

21 января первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО заявил, что НАК «Нафтогаз Украины» рассчитывает закупить в первом квартале 5 млрд. кубометров, во втором квартале – 10,5 млрд. кубометров, в третьем – 12 млрд. кубометров, в четвертом – 12,5 млрд. кубометров газа. По его словам, цена на первый квартал определена на уровне 360 долларов за тысячу кубометров, второй квартал – 270 долл. за тысячу кубометров, третий квартал – 219 долл. и четвертый квартал – 162 долл. за тысячу кубометров.

В 2008 году Украина покупала газ по цене 179,5 долл. за 1 тыс. кубометров, тариф на транзит российского газа составлял 1,7 долл. на 100 км.