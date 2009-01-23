Первый заместитель Балоги - за пересмотр газовых договоренностей с Россией

Первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК выступает за внесение изменений в подписанные контракты между НАК “Нафтогаз Украины” и ОАО “Газпром” (Россия).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве.

“Я считаю, что украинская сторона должна еще раз внимательно проанализировать эти соглашения, проанализировать европейскую практику, наработать свои предложения российской стороне относительно изменений к этому соглашению и не позднее лета этого года начать подобного рода консультации”, - сказал он.

При этом А.ШЛАПАК уточнил, что это его личная позиция.

“Получать газ по европейским ценам, чрезвычайно высоким для Украины, и дотировать транзит российского газа на протяжении десяти лет – украинская экономика этого не выдержит”, - добавил он.

Справка УНИАН. 19 января в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы. Украина получила скидку в 20% от среднеевропейской цены на газ, которая в первом квартале 2009 года составляет 450 долл. за тыс. куб. м. Цена будет изменяться по формуле ежеквартально.

Украинская сторона, в свою очередь, сохраняет ставку транзита в 2009 году на уровне 2008 года - 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км.

С 1 января 2010 года «Газпром» будет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.