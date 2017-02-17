Янукович избежит наказания, если закон о заочном осуждении не будет изменен – адвокат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве заявила адвокат семей Героев Небесной сотни Виктория Дейнека.

"Помеха в этом деле (о госизмене Януковича) - это законодательство о заочном осуждении. Оно неприемлемо, потому что речь идет о применении выборочного правосудия, а это нарушение Европейской конвенции, и, соответственно, ЕСПЧ будет такие приговоры отменять, будут соответствующие санкции к нашему государству", - сказала Дейнека.

Также она добавила, что в апреле текущего года истекает срок действия этого закона, но ряд дел против Януковича даже не переданы в суды.

Говоря о деле о государственной измене Януковича, досудебное расследование которого завершено, адвокат отметила: "Оно идет по заочной процедуре осуждения, по тем нормам, которые на сегодняшний день есть, и они не изменены, что представляет угрозу пересмотра этих приговоров, если они будут обвинительными, в ЕСПЧ".

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Как сообщал УНИАН, 15 февраля генпрокурор Луценко призвал народных депутатов принять изменения в закон о заочном осуждении (проект закона № 5610).

По словам Луценко, существующие нормы закона, которые были приняты в прошлом году, будут действовать до 16 апреля, и в случае невнесения изменений в закон, защитники бывших украинских чиновников будут иметь возможность заявлять в украинских судах и особенно в европейских судах о применении в Украине выборочного правосудия.

Также генпрокурор добавил, что в случае, если парламент примет закон о совершенствовании процедуры заочного осуждения, судебное разбирательство уголовного производства против Януковича по обвинению в государственной измене может начаться в марте.