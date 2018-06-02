События недели: версия читателей УНИАН – "мовный" скандал, "покушение" на Геращенко, протесты любителей "автохалявы" и первые шаги Трампа

Началась эта неделя с обсуждения информации СБУ о задержании нанятых то ли ФСБ, то ли ГРУ злодеев, планировавших совершить покушение на целого народного депутата. По словам главы СБУ Грицака, решившего лично сообщить о таком оглушительном успехе нашей спецслужбы, злоумышленники планировали взорвать автомобиль парламентария (запасным вариантом был взрыв на маршруте его движения), после чего планировали сбежать в Россию. В качестве доказательства СБУ опубликовала видеоролик с переговорами несостоявшихся киллеров. На этом можно было бы поставить жирную точку, однако история получила продолжение, когда знаменитый человек-Шкиряк, пребывающий ныне в статусе советника главы МВД Авакова, сообщил, что покушались на жизнь целого Антона Геращенко (тоже, кстати, советника главы МВД).

«Сегодня можно сказать, что речь идет о попытке убийства нашего друга и соратника, народного депутата Украины Антона Геращенко. Заказчики убийства - российские спецслужбы. Главные мотивы покушения - деятельность сайта «Миротворец» и жесткая открытая публичная антироссийская деятельность Антона», - сообщил Шкиряк.

Сам Геращенко это подтвердил, отметив, что отныне у него два дня рождения.

Если раньше – после публикации видеоролика с «доказательствами» - к сообщению СБУ многие просто отнеслись скептически, то после того, как стало известно, что покушение готовили на Геращенко, многие просто содрогнулись. Правда, возможно, от смеха.

Как бы там ни было, но эту историю сложно было воспринимать всерьез, в первую очередь, после просмотра «оперативного видео», на котором какой-то колхоз дилетантов при обсуждении деталей операции торгуется за 20 долларов и ходит с фотографией «объекта», видимо, боясь забыть, кого же надо взорвать. Кроме того, воспоминания о «покушении» на гепрокурора Шокина и расследовании того страшного теракта в исполнении той же СБУ, еще слишком свежи в памяти. Но то обстоятельство, что Геращенко уцелел, в любом случае, радует. Здоровья ему!

Также на этой неделе наши читатели обсуждали новые идеи нардепов о государственном языке. Все началось с новости о появлении в Раде законопроекта «О государственном языке», согласно которому за проявления публичного унижения или неуважения к украинскому языку будет грозить уголовная ответственность. И если с проявлением неуважения все понятно, то вот другие нормы и положения, предлагаемые законопроектом, у неподготовленного читателя вполне закономерно вызывают оторопь. Чего стоит только предложение создать должность «языкового инспектора», которого депутаты не против наделить правом составлять протоколы об административных правонарушениях. Ответственность, установленную законом, депутаты предлагают внедрять, например, за «намеренное искажение украинского языка в официальных документах и текстах, применение украинского языка с нарушением стандартов украинского языка».

Таких положений в зарегистрированном законопроекте вагон и маленькая тележка. В сети уже шутят, что круче налогового инспектора теперь может быть только «мовный инспектор», которого уже успели прозвать «шпрехенфюрером». Кстати, слышали последний анекдот? «- Віктор Федорович, це мовний патруль, продовжіть, будь ласка, речення: «на майдані встановили новорічну...» - ...йолку … лунають постріли…».

Это, конечно, все смешно, если бы не было так грустно. Видимо, говорить нашим законотворцам о том, что подходить к решению таких чувствительных вопросов в двуязычной стране надо крайне осторожно, грамотно и взвешенно – бесполезно. Для них имитация деятельности и желание набрать электоральных баллов на очередной попытке расколоть население по языковому признаку намного важнее, чем решение действительно важных и актуальных проблем.

Также на этой неделе аудитория внимательно следила за любителями «автохалявы», которые перекрыли въезды в Киев и подожгли милые сердцу украинца покрышки, таким образом требуя принять изменения в Таможенный кодекс относительно использования авто на иностранной регистрации.

Решать вопрос с заоблачными ценами на автомобили, за которые небогатые украинцы, в угоду несуществующему отечественному автопрому, должны значительно переплачивать, несомненно, нужно. Однако, решать этот вопрос надо комплексно, вкупе с законами о ввозе в Украину новых авто и электрокаров. И уж точно не идя на поводу хитроумных владельцев ржавого и неэкологичного автохлама, который они покупают за границей и тащат на наши дороги. Иначе Украина рискует превратится в автосвалку, в которую благополучная Европа будет спихивать свои старые автомобили по мере перехода на электрокары. Более подробно с этим вопросом можно ознакомиться в публикации «Автомобильная гарь на еврономерах».

За пределами Украины наши читатели следили за первыми шагами президента США Дональда Трампа. Он не разочаровал ни своих поклонников, ни противников, бодро претворяя в жизнь свои предвыборные обещания. Все началось с малого – с исчезновения с сайта Белого дома раздела о поддержке ЛГБТ и замены бюста борца за права чернокожих Мартина Лютера Кинга на Черчилля.

Наведя «порядок» в своем новом кабинете Трамп взялся за более глобальные вопросы. Сначала он подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства, чем немало порадовал своих китайских конкурентов в борьбе за влияние в Азиатско-Тихоокеанского регионе. После чего подписал указ о об охране государственной границы, по которому должно начаться строительство стены на границе с Мексикой. Но одной стены ему показалось мало, и он решил, что платить за ее строительство должны сами мексиканцы. Президент Мексики в ответ на это заявил, что раз уж Трампу так не терпится разделить две нации стеной – пусть сам за нее и платит, иотменил свой визит в США.

Ближе к концу недели появились более тревожные для нас сообщения о том, что у Трампа подготовили указ о снятии санкций с России. Подробности пока неизвестны, да и снять санкции единоличным решением Трамп не сможет, но все равно неприятно. В общем, с приходом Трампа жизнь уже никогда не будет прежней.

Ломая голову, как жить дальше с «мовными инспекторами» и ругая любителей автохлама из-за перекрытых дорог, наша аудитория пропустила довольно важное признание главы СБУ Василия Грицака.

Оказывается, Киев не может обойтись без угля с оккупированных территорий Донбасса. По крайне мере, в этом Грицака, по его словам, убеждали чиновники Минэкологии. А это означает, что ни о какой экономической блокаде этих территорий не может быть и речи, и мы фактически сами, из своего кармана, оплачиваем жизнедеятельность так называемых Л/ДНР через хитрые схемы типа «Роттердам+».

Пропустили украинцы и еще одну важную для нас новость о том, что европейские компании отказались спонсировать строительство второй нитки газопровода в обход Украины «Северный поток-2» на условиях «Газпрома». Эта крайне печальная для Москвы новость означает, что «Газпрому» придется строить газопровод полностью за свой счет. В условиях истощения ресурсов и средств, а также на фоне санкций, это наверняка задержит сроки ввода «потока» в эксплуатацию.

Такая отсрочка крайне важна для Украина, поскольку даст нам еще немного времени, чтобы понять, что делать с нашей газотранспортной системой, которая вскоре может оказаться никому не нужна. Боюсь, правда, что нашим чиновникам и нардепам намного интереснее разработать еще какой-нибудь странный законопроект, который может вызвать споры и раскол в обществе, чем заниматься действительно важными вещами.

Напоследок, новость недели, которая вызвала бурный смех у всех редакции. В России долго ломали голову над тем, почему их космические ракеты в последнее время как-то слишком часто стали падать. В конце концов, видимо, разобрались. Как оказалось, причиной космических провалов РФ может быть банальная кража драгметаллов с двигателей «Протон-М» на заводе-производителе в Воронеже. А мы-то думали, что это святые отцы из когорты патриарха Кирилла святой воды пожалели на освящении…

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН