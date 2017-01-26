Тука рассказал о возможных последствиях железнодорожной блокады "Л/ДНР"
Заблокированный железнодорожный участок в Луганской области – единственный, по которому снабжается углем ТЭС в Счастье.
Об этом заявил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, пишет 112.ua.
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"Я считаю ее (блокаду - УНИАН) абсолютно незаконной, нецелесообразной. Та ветка, которая сейчас является заблокированной, это единственная ветка, по которой осуществляется снабжение углем Счастьинской ТЭС. Это единственный источник электроэнергии на территории всей Луганской области, альтернативы нет", - заявил Тука.
Также Тука выразил убежденность, что силовые структуры должны вмешаться в ситуацию с блокадой, "если люди не слышат голос разума и не хотят подчиняться закону".
Как сообщал УНИАН, ветераны АТО планируют заблокировать еще одно железнодорожное направление в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса.
Напомним, 25 января ветераны АТО начали третий этап блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса, перекрыли дорогу Луганск - Попасная.