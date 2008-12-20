Луценко о своем политическом будущем не переживает: все только начинается

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО в 2009 году надеется закрепить те положительные тенденции в работе милиции, которые были достигнуты на протяжении этого года.

Об этом он заявил еженедельнику "Комментарии", отвечая на вопрос: "Какие у Вас планы на следующий год?".

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что в жизни придерживается принципа «быть последовательным и доводить начатое до конца. Этим руководствуюсь в своей деятельности и на должности министра. Поэтому в 2009 году планирую (для начала) остаться министром внутренних дел».

Он отметил: «Я имею достаточный опыт, чтобы не пренебрегать достигнутым. Поэтому в 2009 году надеюсь закрепить те положительные тенденции в работе милиции, которые были достигнуты на протяжении 2008 года».

В начале этого года, сказал Ю.ЛУЦЕНКО, «мы определили пять приоритетов в деятельности Министерства внутренних дел, которые в условиях «полевых испытаний» подтвердили свою правильность. В следующем году будем более целенаправленно работать на результат, то есть добиваться качественных изменений как в работе милиции, так и в криминогенной ситуации в целом».

«Например, в вопросе наведения порядка на автодорогах прогресс заметен, как говорится, невооруженным глазом. Если быть последовательными и принципиальными, жить по новым правилам (в прямом и переносном понимании) можно научить за год-два и водителей, и инспекторов ГАИ.

Мы «наступили на хвост» коррупции. Сейчас она безумно опирается, пытаясь «ужалить» милицию всеми доступными средствами. Переживем! И будем дальше давить эту Гидру», - отметил министр.

Также, по его словам, «удалось наладить более прозрачные правила в миграционной сфере. Практически «с нуля» создали инфраструктуру содержания нелегалов. Достигли взаимопонимания по этим вопросам с европейскими партнерами. Надеюсь – таки удастся создать государственную миграционную службу.

Мы развернули наступление на наркотрафик. Учимся бить не по «хвостам», а по организаторам этого преступного ремесла. Хочу добиться, чтобы борьба с наркоторговлей стала приоритетом для каждого милицейского подразделения, а не только «БНОНовцев».

И наконец, добавил Ю.ЛУЦЕНКО, «всеми средствами будем противодействовать уличной преступности. Душой ощущаю рост тревожности в обществе в связи с возможным криминальными последствиями экономического кризиса. Помочь людям чувствовать себя безопаснее и дома, и на улице – достойный приоритет для милиции».

«А относительно политических ожиданий – не переживаю: в моем возрасте все только начинается», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.