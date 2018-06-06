Неделя в цифрах

1 дипломат – посол Российской Федерации в Турции Андрей Карлов – был застрелен в Анкаре во время открытия фотовыставки, сообщают иностранные СМИ.

1 новый транспортный самолет Ан-132 презентовало госпредприятие «Антонов». До 2035 года потребность в таких самолетах в мире составляет порядка 260 единиц.

1% от общего годового оборота компании может заплатить социальная сеть Facebook в качестве штрафа, если Еврокомиссии удастся доказать, что администрация Facebook предоставила недостоверную информацию при поглощении мессенджераWhatsApp, сообщают в ЕК.

12 человек, в том числе, один гражданин Украины, погибли на площади Брайтшайдплац в Берлине, где грузовик протаранил толпу людей на рождественской ярмарке, сообщают в немецкой полиции. В больницах находятся 48 пострадавших при инциденте. Некоторые из них - в тяжелом состоянии.

13 народных депутатов из 406 посетили все пленарные заседания Верховной Рады в 2016 году, отмечают в «Честно». 2 парламентария за год ни разу не появились на работе.

42% украинцев называют самым любимым праздником Рождество, 42% таковым считают Новый год, говорится в опросе, проведенном Социологической группой «Рейтинг».

66 делегатов ПАСЕ высказались против полного восстановления делегации РФ в правах до выполнения Россией главных пунктов резолюций Ассамблеи, говорится на сайте организации.

74 человека погибли в результате отравления суррогатным алкоголем в российском Иркутске, сообщают российские СМИ.

92 человека находились на борту российского самолета Ту-154, рухнувшего в Черное море. По данным Минобороны РФ, самолет с российскими военнослужащими, сотрудниками Первого канала и телеканала «Звезда», а также артистами ансамбля песни и пляски им. Александрова, направлялся в Сирию.

100% акций «Приватбанка» перешли в собственность государства в лице Министерства финансов Украины в результате национализации финучреждения.

274 народных депутата при необходимых 226 проголосовали за принятие государственного бюджета на 2017 год.

1 500 человек изъявили желание стать волонтерами на «Евровидении-2017» в первые сутки отбора, сообщают в Национальной телекомпании Украины.

2 300 взрывов в Донецкой области и более 330 в Луганской зафиксировала Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в течение последних дней, сообщают в организации. В эти дни ожесточенные бои шли в районе Светлодарской дуги.

294 000 гривень составил штраф, который радиостанция «Шансон» получила от Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания за песню о российском морфлоте, сообщает регулятор.

84 000 000 гривень вместо ожидаемых 17 000 000 000 гривень на конец 2016 года принесла бюджету Украины запланированная в этом году приватизация, отмечают в Фонде госимущества Украины.

Маргарита Андреева