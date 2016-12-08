Усилить приверженность "Минску": Могерини заговорила о готовности ЕС поддержать миссию ОБСЕ к выборам на Донбассе

Об этом заявила представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини, передает Еспресо.ТV.

"Европейский Союз готов усилить свою поддержку в реализации Минских соглашений, в том числе наши обязательства в Бюро по демократическим институтам и правам человека. Мы также готовы поддержать возможную миссию ОБСЕ по безопасности проведения местных выборов", - говорится в заявлении.

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Могерини подчеркнула необходимость расширения географии действий наблюдателей ОБСЕ и предоставления беспрепятственного доступа представителям миссии к украинско-российской границе.

"Незаконная аннексия Россией Крыма и действия по дестабилизации в восточной Украине являются вопиющим нарушением принципов ОБСЕ и международного права", – отметила Могерини.

Она также отметила, что Европейский Союз не признает аннексию и будет продолжать призывать вернуть полуостров Украине.

"Кроме того, мы будем продолжать призывать к соблюдению прекращения огня на востоке Украины и полного выполнения Минских соглашений всеми сторонами", - цитирует "Европейская правда" высокого представителя ЕС.

Напомним, ранее в Минске на встрече трехсторонней контактной группы Украина поставила вопрос о демилитаризации Дебальцево Донецкой области.