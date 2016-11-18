"Телефонный розыгрыш" Порошенко: в Кыргызстане задержан сообщник пранкеров

"По информации МИД, правоохранительными органами задержан гражданин Киргизии, который был в контакте с пранкерами, организовавшими упомянутый телефонный разговор. В настоящее время задержанный заключен под стражу до выяснения следствием всех обстоятельств дела", - сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Кыргызстана.

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Напомним, 2 ноября в пресс-службе главы Украинского государства отметили, что Порошенко во время телефонной беседы с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым обсудил возможные альтернативные маршруты перевозок украинской продукции в Кыргызстан.

Вскоре в АП Кыргызстана заявили, что Атамбаев не разговаривал с Порошенко, это мог быть розыгрыш.

В четверг, 17 ноября, российские пранкеры обнародовали аудиозапись якобы этого разговора.

Пресс-секретарь Порошенко сообщил, что обнародованная запись этого разговора была смонтирована под руководством ФСБ, кроме этого, к "телефонному розыгрышу" причастны сотрудники МИД Кыргызстана.