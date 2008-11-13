Регионалы хотят вызвать Тимошенко в ВР на ковер

Фракция Партии регионов требует отчета премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО относительно ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам после заседания оппозиционного правительства сообщил член фракции Партии регионов, министр ЖКХ в оппозиционном правительстве Александр ПОПОВ.

По его словам, отчет премьер-министра должен состояться в Верховной Раде при участии представителей органов местного самоуправления и профсоюзов жилищно-коммунального хозяйства. В частности, сказал А.ПОПОВ, Верховной Раде должна быть предоставлена информация относительно перспектив проведения отопительного сезона.

Кроме того, отметил он, при внесении изменений в госбюджет на 2008 год фракция Партии регионов будет требовать увеличения расходов на 1,2 млрд. грн. для органов местного самоуправления, чтобы они имели возможность рассчитаться за потребленный газ.