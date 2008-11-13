Тимошенко объяснила, почему 4 месяца молчала о кризисе

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что отсутствие преждевременных заявлений правительства о кризисе позволило предотвратить массовую панику в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО выразила во время внеочередного пленарного заседания Национального трехстороннего социально-экономического совета при Президенте Украины.

«Почему я, как премьер-министр, и все члены правительства так долго не говорили о кризисе? Если бы я сделала это публично 4 месяца назад, возможно, кризис наступил бы на 4 месяца раньше, потому что когда власть начинает говорить о кризисе, а не делает тихо то, что должна делать, то это наращивает панические настроения и поднимает те проблемы, которые на самом деле без паники не возникают», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, взвешенный подход правительства и его действия в условиях мирового финансового кризиса позволили не допустить на сегодняшний день падения ВВП. «Мы все-таки балансировали как могли, и вместо крутого падения мы еще имеем рост, но это еще не факт, что этот процесс будет продолжаться, если мы не будем применять серьезных инструментов», - подчеркнула премьер-министр.