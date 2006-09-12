Мэр Киева продает автопарк и предлагает чиновникам ездить на своих машинах

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ считает необходимым реорганизовать служебный автопарк городской администрации и предлагает чиновникам ездить по делам на собственном транспорте.

Об этом говорится в материале “Газеты по-киевски”, опубликованном в №204 от 12 сентября 2006 г.

Речь идет о резолюции, которую Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ оставил на документе от 2 сентября этого года о подготовке совещания по ликвидации служебного автопарка КГГА.

В документе говорится: “... ликвидировать служебный автопарк КГГА. Все до одной машины, государственные, продать с аукциона. Оставить 10-20 машин. Важно, в т.ч. это касается районов...”. Ниже ручкой дописано: “в т.ч. во всех коммунальных предприятиях. Пусть ездят на своих”.

Как отмечает газета, реорганизация предприятия грозит потерей работы 264 сотрудникам автопарка. Председатель профсоюза АТП Виктор ВЛАСОВ сообщил, что городской голова собирается оставить машины для себя и своих замов. “Скорее всего, это будут лучшие машины, а остальные полторы сотни “волг”, “жигулей” и отслуживших не один год иномарок думают продать”, - рассказал он.

По словам В.ВЛАСОВА, угроза потерять работу стала неожиданностью для коллектива, поскольку “никто даже не мог предположить, что судьба коммунального предприятия будет определяться не на сессии Киевсовета, а единоличной инициативой”. Особенно странно, по мнению профсоюза, увольнение водителей выглядит на фоне расширения штата управленческого аппарата. По мнению сотрудников АТП, причиной реорганизации предприятия является земля, поскольку автобаза размещена на ул. Бориса Гринченко,3-А – в самом центре столицы, где сотка стоит свыше 60 тыс. долларов.