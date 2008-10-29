Ющенко: Донецкий регион - самый перспективный

Донецкий регион по экономическому потенциалу является одним из наиболее перспективных в Украине.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в Донецке на ежегодном международном инвестиционном саммите Донецкой области, который он открыл вместе со своим польским коллегой Лехом КАЧИНСКИМ.

С точки зрения экономического потенциала Донецкий регион является одним из наиболее перспективных - подтверждением этому является и то, что на нынешнем инвестиционном саммите представлены свыше 300 инвестиционных проектов ориентировочной стоимостью 10 млрд. грн., сказал В.ЮЩЕНКО.

В.ЮЩЕНКО с особым радушием поздравил участников и организаторов инвестиционного форума, которые, несмотря на текущие экономические проблемы, решили провести это мероприятие.

«Для меня является показательным моментом, что мы сегодня в Донецке проводим инвестиционный форум, украинско-польский саммит. В то время, когда значительная часть делового мира с утра до вечера говорит о кризисе, мы с вами говорим о завтрашнем дне», - сказал он.

Кроме того, он также отметил, что приоритетной целью антикризисных мероприятий власти должно стать предотвращение рецессии экономики. «Не допустить глубокой рецессии - это параграф номер один», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Глава государства в который раз выразил уверенность, что Украина сможет успешно преодолеть последствия мирового финансового кризиса, который коснулся многих национальных экономик. «Украина не является исключением, но мы преодолеем этот кризис. Если мы будем объединены, мы выйдем из него быстро и эффективно», - сказал он. По словам Президента, в рамках предотвращения рецессии экономики речь идет об обеспечении высокого спроса на продукцию отраслей, которые понесли потери в результате изменений мировой конъюнктуры, создания фискальных стимулов, кредитную поддержку, изменений тарифной политики и т. п. В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что сегодня парламент примет необходимые законодательные изменения для внедрения этих и других антикризисных шагов.

В то же время Президент заметил, что при нынешних экономических условиях создаются возможности для проведения структурных экономических реформ, которые откладывались много лет подряд.

Президенты Украины и Польши также вместе открыли выставку «Инфраструктура и недвижимость. Евро-2012» и осмотрели ее экспозицию.

Главы государств, кроме того, ознакомились с ходом строительства стадиона «Донбасс-Арена», которое проходит в рамках подготовки к проведению финала Чемпионата Европы по футболу 2012 года.