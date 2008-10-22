Янукович вспомнил о дерьме, из которого восемь лет выбирались

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что металлургическия отрасль Украины находится на грани остановки, что может привести к критической ситуации в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в Симферополе на всекрымском собрании депутатов, избранных от Партии регионов.

«Сегодня работает уже менее 50% доменных печей. Останавливается металлургический комплекс, за этим пойдет остановка шахт, добывающих коксующийся уголь, остановка углеобогатительных фабрик, электростанции сегодня производят электроэнергии на 20% меньше. Что будет вслед за этим? Вслед за этим пойдут задолженности по зарплате, то есть пойдет весь спектр проблем, которые были в первые годы независимости Украины», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что «мы из этого дерьма еле-еле выбрались за восемь лет - с 1991 года по 1999 год». «Только в 1999 году пошел прирост в промышленности и экономике. Сегодня мы катимся в ту сторону уверенно», - сказал лидер Партии регионов.

Он в очередной раз подчеркнул, что нынешнее правительство Юлии ТИМОШЕНКО нужно менять. «Я думаю, что если бы люди могли себе представить то, что ждет нас в самое ближайшее время, они бы поняли, что наша (Партии регионов – УНИАН) тревога не случайна», - отметил лидер "регионалов".