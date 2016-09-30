Дело о "черной бухгалтерии": НАБУ планирует передать в суд первые обвинения в октябре

Об этом говорится на странице НАБУ в Twitter.

«Первые обвинения по делу "черной бухгалтерии" могут быть переданы в суд в октябре», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о передаче 29 сентября НАБУ оригиналов документов из так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов. "Сегодня передаем НАБУ выявленные МВД несколько листов оригиналов "черной бухгалтерии" Партии регионов. Важно дожимать и вычищать политическую грязь!" – написал Аваков.

30 мая НАБУ начало расследование по заявлению бывшего первого заместителя председателя СБУ Виктора Трепака. По его словам, он передал НАБУ документы, которые подтверждают незаконные выплаты Партией регионов наличных средств на сумму почти 2 млрд долларов бывшим и нынешним чиновникам.