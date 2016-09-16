Яценюк: российская Дума – это уже незаконно избранный орган (видео)

Об этом он заявил 16 сентября во время Тринадцатой ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) "Мир, Европа, Украина – штормы перемен".

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Лидер "Народного фронта" отметил, что Россия – "это страна, которая нарушила все принципы международного права": "Россия – это государство, которое уничтожило мировые устои после Второй мировой войны".

"Можем ли мы толерантно относиться к российской Думе? Это уже незаконно избранный орган. Потому что Российская Федерация проводит выборы на украинской территории. Мы не избираем украинского президента и украинскую Верховную Раду в Ростове или в Москве", - подчеркнул Яценюк.