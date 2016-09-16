Яценюк: российская Дума – это уже незаконно избранный орган (видео)
Лидер политической партии "Народный фронт" Арсений Яценюк заявил, что Госдума Российской Федерации - это уже незаконно избранный орган.
Об этом он заявил 16 сентября во время Тринадцатой ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) "Мир, Европа, Украина – штормы перемен".
Читайте такжеПосольство России в Киеве укрепляет "линию обороны" накануне запрещенных в Украине выборов в Госдуму (фото)
Лидер "Народного фронта" отметил, что Россия – "это страна, которая нарушила все принципы международного права": "Россия – это государство, которое уничтожило мировые устои после Второй мировой войны".
"Можем ли мы толерантно относиться к российской Думе? Это уже незаконно избранный орган. Потому что Российская Федерация проводит выборы на украинской территории. Мы не избираем украинского президента и украинскую Верховную Раду в Ростове или в Москве", - подчеркнул Яценюк.