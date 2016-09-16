Порошенко призвал ЕС ускорить принятие решения по безвизовому режиму для Украины

Об этом глава государства заявил во время встречи с вице-президентом Европейской Комиссии по вопросам евро и социального диалога Валдисом Домбровскисом и комиссаром ЕС по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнесом Ханом, сообщает президентская пресс-служба.

Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе в контексте объявления режима прекращения огня и ухудшения гуманитарных условий на оккупированных территориях.

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Порошенко приветствовал решение Совета ЕС от 15 сентября о продлении на полгода срока действия индивидуальных санкций и призвал Европейский Союз сохранить всестороннее санкционное давление на Россию до восстановления территориальной целостности Украины, включая Крым.

Отмечается, что члены Европейской комиссии поздравили главу государства с важным решением Совета директоров Международного валютного фонда о продолжении программы сотрудничества с Украиной, что создает благоприятные условия для выделения Евросоюзом следующего транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро после завершения имплементации украинской стороной предварительно согласованных структурных реформ.

«Стороны также обсудили пути поддержки со стороны ЕС реформ в сфере децентрализации, в том числе с помощью программы U-LEAD, реконструкции дорог, а также развития транспортной инфраструктуры Украины путем ее объединения с трансъевропейскими транспортными сетями», - добавили в пресс-службе.