Вице-премьер Турции выразил четкую позицию Анкары насчет выборов в оккупированном Крыму

Как передает корреспондент УНИАН, об этом представитель турецкого правительства сказал во время выступления на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

"Выборы в Крыму: наша позиция четкая. Крым - это часть Украины", - подчеркнул вице-премьер.

В связи с этим он заявил, что Турция выражает категорическую позицию.

"Мы в этом категоричны, и это не обсуждается", - добавил Шимшек.

"Мы хотим, чтобы регион (Черного моря - УНИАН) был мирным, демократическим. Потому что развиваться можно только в условиях мира, стабильности и демократии", - добавил вице-премьер Турции.

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Как сообщал УНИАН, 18 сентября должны состояться выборы в Госдуму РФ. Избирательная кампания продолжается и на территории Крыма, оккупированного Россией весной 2014 года. РФ заявила о намерении открыть в своих диппредставительствах в Киеве, Львове, Одессе и Харькове четыре избирательных участка.

8 сентября Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором призвала парламенты иностранных государств, парламентские ассамблеи и международные организации воздержаться от участия в наблюдении за ходом незаконных парламентских выборов в оккупированном Россией Крыму, а также ни при каких обстоятельствах не признавать их результаты.

10 сентября президент Украины Петр Порошенко поручил министру иностранных дел Павлу Климкину уведомить власти РФ о невозможности проведения выборов в Госдуму на территории Украины. МИД Украины выразил протест по поводу намерений провести выборы во временно оккупированных Автономной Республике Крым и Севастополе. Также в МИД заявили, что в связи с этим проведение выборов в помещениях дипломатических и консульских представительств России является невозможным. В МИД отметили, что голосование в российских диппредставительствах возможно исключительно после отказа от проведения выборов на оккупированных территориях Украины, а также после исключения из списков кандидатов в депутаты от российских партий, включенных в региональные группы, которые охватывают временно оккупированные территории Украины.

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Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины Андрей Магера считает, что новоизбранная Госдума будет нелегитимной из-за привлечения к выборам оккупированного Крыма.