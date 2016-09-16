Любой ценой: Кучма рассказал о желании России провести выборы на оккупированном Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил экс-президент Украины, официальный представитель Украины в Контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма журналистам в кулуарах ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

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«Россия хочет любой ценой провести выборы (на оккупированном Донбассе – УНИАН) и сказать, что мы свою задачу выполнили, поэтому Европа снимайте с нас санкции, а пусть украинцы разбираются сами, ибо это их территория. Там 46 тысяч войск до зубов вооруженных, оружия там больше, чем у украинской армии», - заявил он.

«Выборы там надо проводить и все другие меры, только когда есть уверенность, что это украинская территория и на этой территории работают украинские законы, и что можно провести выборы, чтобы хотя бы на 90% они будут соответствовать международным стандартам», - добавил Кучма.