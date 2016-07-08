В Раде прогнозируют усиление боевых действий на Донбассе в ближайшее время

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

Парубий отметил, что в этой ситуации было бы целесообразно, чтобы парламент принял решение о продлении сессии до сентября с тем, чтобы в любой момент можно было собраться на заседание. В то же время он напомнил, что заседание ВР можно провести и за подписью 150 народных депутатов.

Парубий считает, что целесообразно сессию не закрывать, поскольку необходимо, «чтобы председатель ВР в любой момент, в случае необходимости, в то время, когда я предполагаю, а я подчеркиваю, я предусматриваю активизацию боевых действий на востоке, чтобы можно было собрать парламент».

Читайте такжеВоенные вновь несут потери на Донбассе: за сутки двое погибших, восемь раненых

Он напомнил, что вчера решение о продлении сессии не набрало необходимого количества голосов в парламенте. «Согласно информации, которой я располагаю, существует высокий риск того, что в ближайшие несколько месяцев может быть активизация противника по двум направлениям. Это связано с тем, что в США проходят выборы, и они происходят со многими кризисными моментами в Европе, и у меня есть информация, что в руководстве в Кремле планируется на этот период собственно активизация действий по Украине - на внешнем фронте - милитарная атака, а на внутреннем фронте — это дестабилизация в Украине», - подчеркнул Парубий.

По его словам, в такой ситуации важно, чтобы парламент «мог быстро и эффективно собираться и давать ответы на те вызовы, которые будут стоять перед нами».

Он добавил, что на следующей пленарной неделе еще раз предложит народным депутатам продлить нынешнюю сессию ВР до 6 сентября.