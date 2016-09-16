Нардеп Игорь Луценко пожаловался на кражу мотоцикла и поздравил "полицейское начальство"
00:28, 16 сентября 2016Политика
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Народный депутат Игорь Луценко заявил, что у него украли мотоцикл возле подъезда.
У нардепа украли мотоцикл / Фото УНИАН
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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"Поздравляю полицейское начальство с очередным достижением. Мотоцикл, который я 5 лет ставил под подъездом, украли, пока я ездил на Восток", - говорится в сообщении.
Напомним, накануне автомобиль с нардепом Надеждой Савченко попал в ДТП.
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