Нардеп Игорь Луценко пожаловался на кражу мотоцикла и поздравил "полицейское начальство"

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Поздравляю полицейское начальство с очередным достижением. Мотоцикл, который я 5 лет ставил под подъездом, украли, пока я ездил на Восток", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне автомобиль с нардепом Надеждой Савченко попал в ДТП.