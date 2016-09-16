Нардеп Игорь Луценко пожаловался на кражу мотоцикла и поздравил "полицейское начальство"

00:28, 16 сентября 2016
Политика
1306 0

Народный депутат Игорь Луценко заявил, что у него украли мотоцикл возле подъезда. 

Фото УНИАН

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Читайте также"Читальная арка" в Днепре опустела: книги, оставленные активистами, просто украли

"Поздравляю полицейское начальство с очередным достижением. Мотоцикл, который я 5 лет ставил под подъездом, украли, пока я ездил на Восток", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне автомобиль с нардепом Надеждой Савченко попал в ДТП.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter