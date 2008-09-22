Ющенко и Тимошено поздравили ветеранов партизанского движения

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО поздравили ветеранов с Днем партизанской славы.

“Сегодня мы чествуем бывших участников антифашистского сопротивления, подпольщиков и партизан за мужество, доблесть и самоотверженное служение Родине в годы Второй мировой войны”, - отметил в своем приветствии глава государства.

Президент считает святым долгом государства и общества заботу о тех, “чей ратный подвиг стал залогом свободной жизни народа Украины”.

В.ЮЩЕНКО пожелал ветеранам крепкого здоровья, счастья и благосостояния на долгие годы.

В свою очередь, премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что она лично и правительство делают много, чтобы хотя бы сейчас ветераны и подпольщики почувствовали, что государство помнит об их героизме.

Она пообещала им, что Кабмин и в дальнейшем будет увеличивать пенсии и государственную помощь.

Премьер пожелала ветеранам здоровья, мира, согласия и всего самого доброго.

Приветствие Президента размещено на его официальном сайте, премьер-министра – на Правительственном портале.

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В Винницкой области сегодня, в День партизанской Славы, почтили память партизан и подпольщиков Второй мировой войны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Винницкой ОГА, торжественные мероприятия планировалось провести на площади Партизанской славы в Шабелянском лесу Ильинецкого района, однако из-за дождя организаторы перенесли торжества в дом культуры села Кальник (Ильинецкий район). Там состоялась торжественная встреча, митинг-реквием, возложение цветов, театрализованный праздник и концерт с участием представителей органов исполнительной власти, местного самоуправления, бывших партизан, подпольщиков и общественности Винницкой области.

Кроме того, сегодня в учебно-воспитательных заведениях Винницкой области проходили торжественные заседания, тематические уроки мужества, “круглые столы”, семинары, концерты, литературные вечера, вечера-встречи с участниками подполья и партизанского движения, воспитательные часы и тому подобное.

По словам председателя Ильинецкой райгосадминистрации Владимира АНИКЕЕНКО, к празднику были упорядочены могилы, мемориальный комплекс и памятники, связанные с именами участников подпольно-партизанского движения.

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На Волыни по случаю Дня партизанской славы состоялся областной слет участников партизанского движения.

Как передает корреспондент УНИАН, более ста участников слета собрались сегодня в селе Лопатин Киверцевского района возле мемориального комплекса "Партизанская слава". Они прошли торжественным строем по аллее, возложили цветы, корзины и гирлянды к обелиску Славы. Правда, из-за ненастья все торжественные мероприятия были перенесены в Дом культуры в селе Журавичи этого же района, где прошло собрание и праздничный концерт мастеров художественной самодеятельности. Также участников областного слета угостили партизанским кулешом.

Поздравить партизан и подпольщиков Второй мировой войны приехал и председатель облгосадминистрации Николай РОМАНЮК. "В победе нашего народа во Второй мировой войне значительное место принадлежит вам – партизанам и подпольщикам. Мы помним и уважаем ваш подвиг. Пусть в вашей жизни, жизни ваших детей и внуков больше никогда не повторятся те тяжелые испытания, которые пережили вы", - сказал председатель ОГА.

За мужество и героизм, проявленные в годы Второй мировой войны и по случаю Дня партизанской славы Н.РОМАНЮК наградил участников партизанского движения грамотами и благодарностями облгосадминистрации.

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Около 100 человек приняли участие в митинге по случаю Дня партизанской славы в Житомире.

Как передает корреспондент УНИАН, торжества состоялись сегодня возле памятника Партизанам и подпольщикам Великой Отечественной при участии ветеранов войны, представителей Житомирской областной и городской власти, общественности, ученической молодежи и журналистов.

Как отметил на митинге секретарь Житомирского горсовета Анатолий КАЛЕНСКИЙ, сегодня в честь Дня партизанской славы вручены почетные грамоты Госкомитета по делам ветеранов ряда активистам ветеранской организации Житомира.

А.КАЛЕНСКИЙ призывал участников митинга уважать ветеранов и память погибших соотечественников, а также напомнил, что Житомирщина вошла в историю Великой Отечественной войны как партизанский край.