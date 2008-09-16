Тимошенко хочет дать ощущение, что началась родная украинская жизнь

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО верит, что Украине удастся выйти из сложных «политических обстоятельств» в Верховной Раде и можно найти взаимопонимание.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявила сегодня в ходе презентации проекта Госбюджета на 2009 год в Октябрьском дворце.

“Я верю в то, что мы можем найти взаимопонимание в парламенте Украины и создать ту модель, которая все-таки даст Украине ощущения, что дрязги прекратились, и началась нормальная стабильная, наша родная украинская жизнь”, - сказала она.