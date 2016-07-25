Европа прилагает недостаточно усилий для восстановления украинской экономики - премьер Венгрии
17:05, 25 июля 2016Политика
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявляет, что Европа прилагает недостаточно усилий для восстановления украинской экономики.
REUTERS
Об этом сообщает сайт правительства Венгрии со ссылкой на заявление венгерского премьера.
"Нет признаков стабильности в Украине, и страна потеряла важную часть своей территории и населения. Прежняя экономическая структура претерпела обвал, и ее существование зависит от внешнего финансирования. Стоимость средств, необходимых для выживания, возросла", - заявил Орбан.
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"С европейской точки зрения, ситуация в Украине является вопросом совести, и сегодня Европа не очень хорошо поступает в этом отношении", - подчеркнул Орбан.
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