Европа прилагает недостаточно усилий для восстановления украинской экономики - премьер Венгрии

17:05, 25 июля 2016
Политика
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявляет, что Европа прилагает недостаточно усилий для восстановления украинской экономики.

REUTERS

Об этом сообщает сайт правительства Венгрии со ссылкой на заявление венгерского премьера.

"Нет признаков стабильности в Украине, и страна потеряла важную часть своей территории и населения. Прежняя экономическая структура претерпела обвал, и ее существование зависит от внешнего финансирования. Стоимость средств, необходимых для выживания, возросла", - заявил Орбан.

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"С европейской точки зрения, ситуация в Украине является вопросом совести, и сегодня Европа не очень хорошо поступает в этом отношении", - подчеркнул Орбан.

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