Ляшко прибыл на допрос в ГПУ по делу относительно угроз в адрес прокурора Черниговщины

Как передает корреспондент УНИАН, в комментарии журналистам перед началом допроса в Главном следственном управлении ГПУ Ляшко напомнил, что его обвиняют в том, что он угрожал насилием работнику правоохранительного органа.

«Сотрудник правоохранительного органа - это прокурор Черниговской области Виктор Носенко, который по заказу власти фальсифицирует уголовные дела против моих однопартийцев», - заявил он.

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По словам Ляшко, он сказал прокурору, что «когда сменится власть - ты будешь сидеть в тюрьме за фальсификации, за злоупотребления мы вынесем тебя на вилах». «Против меня за это возбудили уголовное дело», - добавил лидер фракции.

Ляшко выразил мнение, что его и депутатов его фракции «преследуют за нашу позицию». «Восемь депутатов от Радикальной партии сегодня находятся под уголовным преследованием на основании фальсифицированных уголовных дел», - заявил он и добавил, что депутатов также вызвали на допрос.

В то же время Ляшко сообщил, что поскольку против него возбудили уголовное дело за соответствующие высказывания в адрес прокурора, то он написал обращение на имя генерального прокурора Украины Юрия Луценко, от которого он требует «возбудить уголовное производство против гражданина Луценко». «Того, который до того, как занять должность генерального прокурора, - мы все помним, как он прокурорам в суде угрожал, как он плевал им в лицо. Мы помним, как он работников милиции... дрался с ними. Это все тоже угроза насилием, это все тоже препятствование деятельности работников правоохранительных органов», - сказал депутат.

Кроме того, он отметил, что «следователь прокуратуры, который расследует дело Ефремова, сейчас расследует мое дело».

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура 15 июля возбудила уголовное дело по факту угроз Ляшко в адрес прокурора Черниговской области Носенко.