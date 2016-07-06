Порошенко подписал закон о квотах для украинских песен на радио и телевидении

В частности, президент подписал закон №1421-VIII «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно доли музыкальных произведений на государственном языке в программах телерадиоорганизаций».

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Целью закона является обеспечение в общем объеме вещания каждой телерадиоорганизации не менее 50% национального аудиовизуального продукта.

Согласно закону, телерадиоорганизации при осуществлении радиовещания должны обеспечивать долю песен на государственном языке в объеме не менее 35% общего объема песен, распространенных в течение суток, а также не менее 35% общего объема песен, распространенных в каждом промежутке времени между 7.00 и 14.00 и между 15.00 и 22.00.

Объем доли песен на государственном языке и иностранных языках, которые являются официальными языками Евросоюза, определяется в лицензии на вещание телерадиоорганизации.

Закон вступает в силу через 4 месяца со дня его опубликования.

Со дня вступления в силу этим законом минимальная доля ведения передач на государственном языке должна составлять в течение первого года - не менее 50%, в течение второго – не менее 55%, в течение третьего – не менее 60%.