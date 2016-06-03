"Сигаретный дипгруз": Порошенко снял с должности посла Украины в Словакии на фоне скандала с контрабандой

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.

«Освободить Гаваши Олега Олодаровича от должности Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Словацкой Республике», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, 21 мая закарпатские таможенники изъяли почти 60 тыс. сигарет у украинца с дипломатическим паспортом и письмом от одного из посольств Украины о том, что в автомобиле перевозится дипломатический груз, который не подлежит контролю.

В МИД не назвали фамилию задержанного, но предложили называть его гражданин "Л". Однако председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль заявил, что партию контрабандных сигарет стоимостью 620 тыс. грн за границу пытался провезти житель Киева Сергей Лищишин, который является мужем первого секретаря Посольства Украины в Словакии Оксаны Лищишин.

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24 мая в МИД сообщили об отзыве первого секретаря украинского посольства в Словакии Лищишин и возвращении ее в Украину.

25 мая прокуратура Закарпатской области начала уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением и подделки документа служащими Посольства Украины в Словакии.